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В центре Тюмени из-за ДТП в больницу попали две женщины и ребенок

В Тюмени в ДТП пострадали две женщины и восьмилетняя девочка

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

В центре Тюмени произошло крупное ДТП. Об этом сообщает 72.ru со ссылкой на правоохранителей.

Инцидент зафиксировали на улице Республики. Автомобилисты на машинах марок Mercedes и Hyundai двигались на небольшом расстоянии друг от друга, поэтому в какой-то момент столкнулись. В результате у одной из машин смяло багажник, вещи пассажиров вылетели на проезжую часть.

«Пострадали две женщины и восьмилетняя девочка из автомобиля Hyundai», — сообщается в публикации.

На данный момент правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего. После аварии две полосы улицы перекрыли.

Ранее в Нижнем Тагиле подросток перебежал дорогу на красный свет и впал в кому.

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