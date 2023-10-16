В центре Тюмени из-за ДТП в больницу попали две женщины и ребенок

В центре Тюмени произошло крупное ДТП. Об этом сообщает 72.ru со ссылкой на правоохранителей.
Инцидент зафиксировали на улице Республики. Автомобилисты на машинах марок Mercedes и Hyundai двигались на небольшом расстоянии друг от друга, поэтому в какой-то момент столкнулись. В результате у одной из машин смяло багажник, вещи пассажиров вылетели на проезжую часть.
«Пострадали две женщины и восьмилетняя девочка из автомобиля Hyundai», — сообщается в публикации.
На данный момент правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего. После аварии две полосы улицы перекрыли.
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