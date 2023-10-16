В Москве пройдут соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью

Национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» для президентской платформы «Россия – страна возможностей» имеет особое значение. Об этом на пресс-конференции, посвященной проведению чемпионата, заявил первый заместитель генерального директора «России – страны возможностей» Алексей Агафонов.

По его словам, «Абилимпикс» наряду с конкурсом «Лидеры России» и олимпиадой «Я – профессионал» был одним из проектов, с которых начиналась работа платформы в 2018 году.

«Абилимпикс» – эффективный инструмент по продвижению принципов инклюзии не только в нашем сообществе, которое насчитывает 20 миллионов человек из 89 регионов России и 150 стран мира, но и за его пределами. Создавая проекты на платформе или принимая в нее существующие конкурсы, мы всегда уделяем особое внимание вопросам удобства участия людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья», — отметил он.

Отмечается, что в чемпионате примут участие более 750 конкурсантов из 76 субъектов Российской Федерации в трех возрастных категориях. Основной площадкой проведения финала Национального чемпионата станет Выставочный центр «Гостиный Двор». Соревнования пройдут по 49 основным компетенциям различных отраслей.

Директор департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Виктор Неумывакин рассказал, что соревнования «Абилимпикс» в России проводятся с 2015 года.

«Количество участников региональных чемпионатов год от года растет. В этом году в соревнования было вовлечено более 8 тысяч школьников на всех этапах, более 10 тысяч студентов и почти 3 тысячи специалистов. За каждой компетенцией закреплен работодатель – организация реального сектора экономики, которая помогает составлять задание, продумывать, на каком оборудовании его выполнять, и это мы считаем очень важной составляющей», — подчеркнул он.

Напомним, основным результатом проведения чемпионатов профессионального мастерства среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» является трудоустройство его участников.