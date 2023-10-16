В драке после ДТП россиянин напал на водителя автобуса с перцовым баллончиком

В Ярославле ДТП с участием двух водителей закончилось дракой. Об этом сообщает «Янинформ».

Инцидент произошел на Ленинградском проспекте. Водитель машины нарушил правила дорожного движения, что заставило водителя автобуса затормозить. По словам главы компании «Гирфтранс» Хасьятулла Гирфанова, он сделал это плавно, чтобы не пострадали пассажиры.

После произошедшего автомобилист на машине остановился и стал оскорблять второго участника аварии. Управлявший автобусом мужчина подошел к обидчику чтобы разобраться в ситуации, но виновник брызнул ему в глаза перцовым баллончиком.

Несмотря на произошедшее, водителю удалось отнять средство и вытащить мужчину из транспортного средства. Завязавшуюся драку разнял случайный таксист.

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