Россияне в День шефа ответили, довольны ли они своим начальством

Почти половина (46%) респондентов довольны своим начальством на работе, показал опрос kp.ru, проведенный ко Дню шефа. В исследовании приняли участие 4,7 тыс. человек.

Часть опрошенных россиях отметили, что у них мудрый и рассудительный начальник, у которого можно многому научиться, другая призналась, что начальник для них не столько коллега или наставник, сколько просто друг. Некоторые россияне также сообщили, что начальник приходится им членом семьи.

При этом 29% жителей России недовольны начальством, потому что оно может вести себя грубо или некомпетентно. Еще 25% респондентов добавили, что у них начальства нет. В этой категории россиян оказались те, кто работает на себя и те, кто вместо работы учится, отдыхает или уже на пенсии.

Совместное исследование сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показало, что больше половины россиян (54%) никогда не просили повышение зарплаты у своего начальника. Еще почти треть россиян (25%) сообщили, что делали это, но не добились желаемого результата.

Ранее психологи объяснили, почему фрилансеры не всегда должны верить начальству.