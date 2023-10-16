Министерство энергетики Украины опровергло сообщения об отключении энергии

Министерство энергетики Украины опровергло сообщения о графиках отключения электроэнергии в ближайшее время, сообщает Klymenko Time.

В министерстве отметили, что электроэнергии достаточно для удовлетворения спроса населения. Отключения возможны только в случае массированных обстрелов или крайне неблагоприятных погодных условий.

Ранее украинский министр Игорь Клименко в своем Telegram-канале сообщил, что план действий на случай длительных отключений электроэнергии был утвержден министерством внутренних дел Украины.

Клименко отметил, что в ситуационном центре МВД работают аналитики, которые изучают возможные угрозы и разрабатывают сценарии реагирования. В связи с наступлением сложного осенне-зимнего периода, основываясь на опыте прошлого года, уже был подготовлен план действий на случай длительных отключений электроэнергии.

МВД придает большое значение не только усилению патрулирования полицейских групп, но также обеспечению генераторами медицинских учреждений и критической инфраструктуры, а также функционированию «пунктов несокрушимости».

Ранее в Раде назвали причину увольнения всех заместителей министра обороны Украины.