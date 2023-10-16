Политолог рассказал о главной интриге по итогам выборов в Польше

Основная интрига после парламентских выборов в Польше теперь заключается в том, кто сформирует правящую коалицию. Об этом заявил старший научный сотрудник Центра белорусских исследований Института Европы РАН, советник президента Российской ассоциации прибалтийских исследований Всеволод Шимов.

«Ситуация весьма неопределенная. Три оппозиционных объединения смогли набрать достаточное количество голосов, чтобы, объединившись, претендовать на право сформировать правительство», — приводятся его слова на сайте Независимого общественного мониторинга (НОМ).

По его словам, если партии «Право и справедливость» удастся договориться с малыми партиями и создать с ними правящую коалицию, никаких принципиальных изменений в польской политике не будет.

«Польша продолжит активно помогать Украине и останется сторонником жесткой линии в отношении России – в этом солидарны все ведущие политические силы страны», — добавил он.

Также Шимов считает, что, если правящей станет оппозиционная «Гражданская коалиция», то следует ожидать отдаления Варшавы от Вашингтона, а также сближения с Брюсселем и Берлином. По его мнению, при таком раскладе Польша смягчит антигерманскую риторику, характерную для PiS. При этом эксперт отметил, что в таком случае во внутренней политике следует ожидать противостояния правительства и парламента, с одной стороны, и президента – с другой.

Эксперт добавил, что в целом основным результатом выборов можно считать относительное ослабление двух ведущих партий и усиление роли малых политических партий.

«Примерно такой расклад предсказывали и политические эксперты, и соцопросы. Польский избиратель устал от фактического бипартизма и показал, что находится в поиске неких альтернативных политических сил. После выборов Польша продолжит активно помогать Украине и останется сторонником жесткой линии в отношении России», – резюмировал Шимов.





Как напомнили в НОМ,15 октября в Польше проводились выборы 460 депутатов сейма и 100 членов сената. Всего для проведения голосования в 7:00 по местному времени открылись 31 497 участков, из них 417 находились за границей и 8 – на кораблях. Принять участие в выборах могли 29 091 533 избирателя. Явка на выборах составила 72,9% избирателей. Ожидается, что ГИК Польши огласит окончательные результаты выборов 17 октября.



