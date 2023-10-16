В Татарстане займутся проведением форума о подготовке кадров для цифровой экономики

Кабинет министров Татарстана сформировал организационный комитет, который займется подготовкой и проведением Всероссийского профориентационного форума «Новые вызовы: подготовка кадров для цифровой экономики». Об этом сообщило «Реальное время».

По данным издания, комитет возглавила вице-премьер республики Лейла Фазлеева, ее заместителем назначен глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин. В состав оргкомитета вошли 11 человек.

Перед ним будет стоять задача обеспечить условия для формирования цифровых компетенций и навыков использования цифровых технологий у обучающихся, в том числе у студентов ИТ-специальностей. Кроме того, члены оргкомитета будут обеспечивать привлекательность работы в Татарстане для молодых айтишников, а также разрабатывать и реализовывать мероприятия, направленные на продвижение ИТ-направления и поддержку будущих специалистов в республике.

В середине сентября сообщалось, что в городе Кировское Донецкой народной республики начал работу первый ИТ-центр. Он позволит всем желающим проходить образовательные курсы по ИТ-направлениям и поможет создавать первые технологические стартапы.

Ранее российские айтишники назвали самые раздражающие стереотипы об их профессии.