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Порядка 100 км дорог к медучреждениям отремонтировали в Подмосковье

В Подмосковье отремонтировали почти 100 км дорог по нацпроекту

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Global Look Press

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Московской области за ремонтный сезон заменили около 100 км покрытия на дорогах, по который можно проехать к медицинским учреждениям, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Продолжаем повышать комфорт жителей, и ремонтируем дороги, ведущие к больницам, поликлиникам, госпиталям, медпунктам. В этом сезоне работы провели в 22 городских округах, отремонтировав 35 участков дорог к медучреждениям, общая протяженность которых составила около 100 км. Комфортный и безопасный проезд обеспечили в Волоколамском, Истре, Ленинском, Щелкове, Раменском, Орехово-Зуевском округах», — рассказал заместитель председателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Например, в Сергиевом Посаде покрытие обновили на ул. Вифанской, по которой можно проехать к подстанции скорой помощи, кожвендиспансеру и поликлинике, в Подольске отремонтировали улицы Индустриальную и Парковую, которые служат проездом к госпиталю №1586, роддому, травмпункту и детской поликлинике, в Пущине покрытие заменили на ул. Грузовой вблизи Пущинской больницы и в Раменском — на ул. Чугунова рядом с детской поликлиникой и Раменской ЦРБ. Также ремонтные работы провели в Красногорске на ул. Карбышева, в Орехово-Зуеве на ул. Гагарина, в Серпухове на ул. Пролетарской и в Дедовске на ул. Клубной.

На всех участках ремонта обновили покрытие, укрепили обочины и до конца ремонтного сезона нанесут разметку.

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