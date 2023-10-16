Россиянка задержала курьера мошенников и сдала его в полицию

Жительница Костромы поймала и удерживала до приезда полиции курьера мошенников, который намеревался забрать деньги у ее пожилой родственницы. Об этом сообщает «МВД Медиа».

В правоохранительные органы обратилась женщина, которая сообщила, что удерживает в подъезде курьера телефонных мошенников. Она рассказала, что шла в гости к своей 76-летней родственнице и увидела около ее двери молодого человека с пакетом.

Заподозрив неладное, костромичка заблокировала выход из подъезда и позвонила в полицию.

Злоумышленника задержали, им оказался 18-летний студент одного из колледжей, молодой человек искал работу в интернете и согласился на нелегальный вид заработка. Как утверждает сам юноша, это был его первый опыт.

Правоохранители опросили пенсионерку, пожилая женщина рассказала, что планировала передать деньги мошенникам по известной схеме «родственник попал в ДТП», она сняла со счета 100 тысяч рублей накоплений, положила в пакет и стала ждать курьера, которого заметила в подъезде жена ее внука.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее пианистка лишилась 10,5 млн рублей после звонка мошенников.