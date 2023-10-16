Назван самый опасный вид хлеба

Хлеб, в составе которого присутствуют рафинированная мука и сахар, является самым опасным. Об этом в эфире «Радио 1» рассказала диетолог, нутрициолог Ирина Писарева. По ее словам, данный продукт противопоказан сразу нескольким категориям пациентов.

«Противопоказан хлеб тем, у кого есть целиакия или непереносимость глютена, людям, у которых есть сахарный диабет или преддиабет, — им противопоказан именно белый хлеб из рафинированной муки. Такой же хлеб нельзя есть при проблемах с ЖКТ», — пояснила Писарева.

При этом, по ее словам, сорта хлеба из цельнозерновой муки, льна или на запаренной зеленой гречке, с добавлением семечек, а также сделанные на закваске, являются полезными, поскольку это сложные углеводы, которые необходимы организму.

В день диетолог посоветовала съедать не более двух-трех ломтиков хлеба.

Врач-диетолог «СМ-Клиника» для детей Оксана Михалева до этого отмечала, что сладкие молочные продукты, соки и готовые завтраки являются одними из наиболее вредных продуктов, которые родители часто дают детям.

Ранее врач рассказала, какое сочетание продуктов затруднит пищеварение.