Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Назван самый опасный вид хлеба

Диетолог Писарева: хлеб из рафинированной муки является самым опасным

close
100%
Depositphotos

Хлеб, в составе которого присутствуют рафинированная мука и сахар, является самым опасным. Об этом в эфире «Радио 1» рассказала диетолог, нутрициолог Ирина Писарева. По ее словам, данный продукт противопоказан сразу нескольким категориям пациентов.

«Противопоказан хлеб тем, у кого есть целиакия или непереносимость глютена, людям, у которых есть сахарный диабет или преддиабет, — им противопоказан именно белый хлеб из рафинированной муки. Такой же хлеб нельзя есть при проблемах с ЖКТ», — пояснила Писарева.

При этом, по ее словам, сорта хлеба из цельнозерновой муки, льна или на запаренной зеленой гречке, с добавлением семечек, а также сделанные на закваске, являются полезными, поскольку это сложные углеводы, которые необходимы организму.

В день диетолог посоветовала съедать не более двух-трех ломтиков хлеба.

Врач-диетолог «СМ-Клиника» для детей Оксана Михалева до этого отмечала, что сладкие молочные продукты, соки и готовые завтраки являются одними из наиболее вредных продуктов, которые родители часто дают детям.

Ранее врач рассказала, какое сочетание продуктов затруднит пищеварение.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий