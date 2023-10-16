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Победители конкурса «Билет в Арктику» вернулись из арктической экспедиции

Десять победителей конкурса «Билет в Арктику» вернулись из экспедиции

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Пресс-служба Северного флота

Десять победителей мультиформатного конкурса «Билет в Арктику» вернулись из уникальной арктической экспедиции. Об этом говорится в пресс-релизе организаторов.

Студентам и молодым ученым показали научно-технологический и производственный потенциал Мурманской области. Участники экспедиции увидели ключевые объекты региона – Кольскую АЭС, мончегорскую площадку Кольской горно-металлургической компании, ФГУП «Атомфлот», Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений, Кировский рудник, Кольскую ветроэлектростанцию и многое другое.

Поездка в Арктику стала главным призом для 10 победителей мультиформатного конкурса «Билет в Артику», реализуемого АНО «Чистая Артика» в рамках федерального проекта «Популяризация науки и технологий» при грантовой поддержке Министерства науки и высшего образования РФ. Студенты и молодые ученые из Благовещенска, Екатеринбурга, Краснодара, Москвы, Обнинска, Санкт-Петербурга и Саратова на протяжении недели знакомились с инфраструктурой стратегических партнеров конкурса, которыми выступили «Росатом», «Норникель», ФосАгро, Новатэк и ЭЛ5-Энерго – компании, активно развивающие арктическое направление.

Ранее жюри определило 10 победителей, которые отправятся в арктическую экспедицию.

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