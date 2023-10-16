В Москве задержали замглавы следственного отдела по Троицкому и Новомосковскому АО

В Москве задержан заместитель руководителя следственного отдела по Троицкому и Новомосковскому административным округам города СК Евгений Соснин, сообщает газета «Известия».

По информации источника, задержание не связано со служебной деятельностью, а произведено в рамках уголовного дела о незаконном участии в предпринимательской деятельности и причинении имущественного ущерба через обман или злоупотребление доверия.

В сентябре стало известно, что главу администрации Печорского района Валерия Серова задержали по подозрению в коррупции. Информацию подтвердили в СК РФ.

Новость дополняется.

Ранее в Польше задержали белоруса, подозреваемого в шпионаже в пользу России.