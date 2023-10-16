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Воздушная тревога звучит в районе, прилегающем к сектору Газа

Воздушная тревога прозвучала в приграничных с сектором Газа районах

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Global Look Press

Сирены воздушной тревоги прозвучали в приграничных с сектором Газа районах, сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«В районе, прилегающем к сектору Газа, прозвучали сирены», — говорится в сообщении в Telegram-канале израильского военного ведомства.

По информации ЦАХАЛ, в этот день тревога объявлялась в расположенных недалеко от границы кибуцах Реим, Кисуфим, Керем-Шалом, Нахаль-Оз и городах Ашкелон и Ашдод. Как сообщало палестинское радикальное движение ХАМАС, его боевики из «Бригад Аль-Кассам» обстреляли Ашдод ракетами.

В израильских Вооруженных силах в свою очередь заявили, что за последние часы в секторе Газа были ликвидированы десятки постов ХАМАС.

В ХАМАС также подтвердили, что выпустили ракеты в сторону города Беэр-Шева, расположенного в северном Негеве.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант пообещал, что «небывалый ответ» сектору Газа запомнят на 50 лет.

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