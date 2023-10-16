Самый молодой депутат Думы признался, что вместо гонок играл в «Блицкриг»

Один из самых молодых депутатов Госдумы Василий Власов рассказал «Газете.Ru», что в детстве его любимой уличной игрой был футбол. По его словам, воротами во время игры служили деревья, а мячом продолжали играть даже тогда, когда он «превращался в непонятно что».

«Я из того поколения молодых политиков, у которых появились помимо уличных игр компьютерные. Моя любимая уличная игра была футбол. Причем даже если от мяча уже почти ничего не оставалось, потому что чаще всего это был дешевый мяч, который очень быстро превращался в непонятно что, все равно продолжали играть в школьном дворе, несмотря на то, что не было площадки футбольной. Но были подходящие под ворота деревья, в общем, они считались воротами. Допоздна часто играли в футбол», — сказал он.

Власов отметил, что «налегал» также на стратегические компьютерные игры – например, «Блицкриг» поразила его «графикой и контентом». Депутат уточнил, что популярная в то время игра Counter-Strike ему не нравилась.

«И, конечно, уже такие достаточно интересные компьютерные игры были, которые заставляли многих представителей моего поколения находиться дома и после школы проходить их. Например, «Герой меча и магии» вторые и третьи. Я помню, очень активно обменивались историями. Также я играл в «Цивилизацию», «Казаки: последний довод королей». И появлялись такие компьютерные игры, как Need for Speed: Underground, Counter-Strike, но они мне не особо нравились. Я больше по стратегиям и каким-то историческим. Помню, только вышла игра «Блицкриг», потом «Блицкриг-2», которые тоже меня тогда поразили своей графикой и контентом. Я помню, что эти миссии мы проходили, потом в школе обсуждали. Поэтому я прям налегал, помимо физических спортивных игр, которые на улице были, еще на стратегии, так как учился в физико-математической школе, у меня окружение тоже предпочитало стратегии», — добавил он.

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