Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россиянина арестовали за нацистский марш, установленный на звонок телефона

В Брянске мужчину арестовали за марш нацистской Германии на звонке телефона

close
100%
Depositphotos

Володарский районный суд Брянска арестовал жителя Подмосковья, установившего на звонок телефона марш нацистской Германии. Об этом сообщает Telegram-канал »Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Брянской области».

Россиянин установил на входящий звонок мобильного телефона военный марш нацистской Германии, совершив административное правонарушение, предусмотренное статьей о публичной демонстрации нацистской атрибутики. В пресс-службе также отметили, что поступок мужчины является оскорблением памяти жертв Великой Отечественной войны.

Судебным постановлением от 14 октября россиянину назначили наказание в виде шести суток административного ареста. На данный момент постановление не вступило в законную силу.

Ранее в Москве за чтение в метро книги с нацистской символикой на пять суток арестовали студента.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий