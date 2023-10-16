Россиянина арестовали за нацистский марш, установленный на звонок телефона

Володарский районный суд Брянска арестовал жителя Подмосковья, установившего на звонок телефона марш нацистской Германии. Об этом сообщает Telegram-канал »Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Брянской области».

Россиянин установил на входящий звонок мобильного телефона военный марш нацистской Германии, совершив административное правонарушение, предусмотренное статьей о публичной демонстрации нацистской атрибутики. В пресс-службе также отметили, что поступок мужчины является оскорблением памяти жертв Великой Отечественной войны.

Судебным постановлением от 14 октября россиянину назначили наказание в виде шести суток административного ареста. На данный момент постановление не вступило в законную силу.

Ранее в Москве за чтение в метро книги с нацистской символикой на пять суток арестовали студента.