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Пенсионер попал под суд за хранение 42 граммов пороха, доставшегося ему в наследство

В Мордовии пенсионера осудили условно за хранение пороха, оставленного ему отцом

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Depositphotos

В Мордовии 62-летнего мужчину осудили за хранение пороха. Об этом сообщили в пресс-службе полиции республики.

Банку с сыпучим веществом темно-серого цвета полицейские обнаружили в июле в одном из домов поселка Лесное Зубово-Полянского района. Экспертиза показала, что в емкости хранится бездымный охотничий порох.

Пенсионер, оказавшийся подозреваемым по делу о незаконном хранении взрывчатых вещества, рассказал, что ранее порох принадлежал его отцу. Всего в наследство тот оставил 42 грамма вещества.

Мужчина оказался на скамье подсудимых и был признан виновным в совершении преступления.

«Порох осужденный оставил себе, несмотря на то, что знал об уголовной ответственности за его незаконное хранение. Приговором суда ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно, со штрафом 30 000 рублей, с испытательным сроком на 3 года», — сказано в заявлении ведомства.

Ранее арсенал оружия нашли рабочие под полом дома в Красноярском крае.

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