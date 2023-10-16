Пенсионер попал под суд за хранение 42 граммов пороха, доставшегося ему в наследство

В Мордовии 62-летнего мужчину осудили за хранение пороха. Об этом сообщили в пресс-службе полиции республики.
Банку с сыпучим веществом темно-серого цвета полицейские обнаружили в июле в одном из домов поселка Лесное Зубово-Полянского района. Экспертиза показала, что в емкости хранится бездымный охотничий порох.
Пенсионер, оказавшийся подозреваемым по делу о незаконном хранении взрывчатых вещества, рассказал, что ранее порох принадлежал его отцу. Всего в наследство тот оставил 42 грамма вещества.
Мужчина оказался на скамье подсудимых и был признан виновным в совершении преступления.
«Порох осужденный оставил себе, несмотря на то, что знал об уголовной ответственности за его незаконное хранение. Приговором суда ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно, со штрафом 30 000 рублей, с испытательным сроком на 3 года», — сказано в заявлении ведомства.
Ранее арсенал оружия нашли рабочие под полом дома в Красноярском крае.