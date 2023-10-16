Врач рассказала, как беременным ухаживать за кожей осенью и зимой

В период беременности важно защищать кожу от ультрафиолетового излучения, поскольку в результате гормональных изменений есть риск развития гиперпигментации. Об этом в беседе с РИАМО рассказала врач-косметолог, дерматолог «СМ-Косметология» Екатерина Шадрина. По ее словам, в солнечные зимние дни ультрафиолетовые лучи могут быть не менее интенсивными чем летом, поэтому при длительном пребывании на улице следует использовать солнцезащитный крем с SPF (защитным фактором).

«Если вы планируете провести много времени на улице в холодное время, не пренебрегайте защитной одеждой (шапки, шарфы, перчатки), чтобы уберечь кожу от воздействия ветра и низких температур», — продолжила дерматолог.

Также врач посоветовала не пользоваться жесткими скрабами при удалении ороговевших чешуек кожи. Кроме того, по ее словам, следует употреблять достаточное количество воды, добавить в рацион омега-3, витамины и антиоксиданты.

«Важно обследоваться на возможные дефициты, чтобы при необходимости скорректировать питание или получить рекомендации вашего лечащего врача по приему витаминов», — заключила Шадрина.

Накануне дерматолог-косметолог Татьяна Серебрякова отмечала, что правильный уход поможет замедлить процесс старения или обвисания кожи. Эксперт также советует не пропускать процедуры очищения лица, поскольку кожные покровы накапливают избытки клеток, что тормозит процессы обновления и омоложения.

Ранее дерматолог рассказала, какие части тела следует мыть чаще.