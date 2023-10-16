Врач перечислила витамины, которых чаще всего не хватает пожилым

Пожилые люди могут не получать достаточное количество витаминов, необходимых для хорошего самочувствия, здоровья и долголетия. О том, каких биологически активных добавок им чаще всего не хватает, «Москве 24» рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

По ее словам, чаще всего представители старшего поколения сталкиваются с нехваткой витамина C, который необходим для поддержания хорошего состояния сосудов и профилактики онкологических заболеваний.

«У возрастной категории граждан может быть дефицит витаминов группы B. От этого страдают нервная система, зрение, системы пищеварения. Недостаток витамина B12 — очень частая история у пожилых людей. Это риск анемии», — продолжила Романенко.

Кроме того, у пожилых может наблюдаться нехватка витамина A, прежде всего влияющего на зрение, а также витамина D.

«Он образуется в организме под воздействием солнечных лучей. Но пожилые мало находятся на солнце, мало едят продукты, где он содержится в достаточном количестве. Нехватка этого витамина повышает риск остеопороза», — предупредила терапевт.

При этом перед приемом витаминов важно обратиться к специалисту и сдать анализ, уточнила эксперт. В случае дефицита элементов врач выпишет необходимые препараты.

Врач превентивной медицины, диетолог, эксперт компании Biogena Татьяна Семенова до этого рассказала «Газете.Ru», что витамины и питательные вещества играют важную роль в поддержании здоровья в осенний период, среди них — витамины C, D, а также магний.

Ранее были названы продукты, которые важно включить в рацион для укрепления иммунитета.