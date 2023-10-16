Мать напоила сына йодом вместо сиропа от кашля

В Приморском районе Петербурга школьник попал в больницу с химическим ожогом пищевода. Об этом сообщает «78.ru».

У 12-летнего школьника диагностирован ожог пищевода, мальчик госпитализирован, он находится в состоянии средней степени тяжести.

По словам матери мальчика, у сына был кашель, женщина решила дать ему сироп, но перепутала бутылочки и напоила его раствором йода, после чего ребенку стало плохо и она вызывала скорую помощь.

Слова матери проверят сотрудники полиции, пострадавший школьник пока остается под медицинским наблюдением.

Ранее под Волгоградом двухлетний мальчик отравился, выпив яд от насекомых.