Массовая драка местных жителей с мигрантами под Иваново попала на видео

Под Иваново произошла массовая драка между работающими на обувной фабрике мигрантами и местными жителями. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в Приволжске. Сотрудники обувной фабрики «Союз-обувь», расположенной в Волгореченске Костромской области, подрались с местными жителями. В массовой драке приняли участие 23 человека.

По предварительным данным, конфликт между двумя компаниями мог произойти в местном баре. По факту произошедшего возбудили уголовное дело о хулиганстве. Личности всех участников массовой драки уже установлены. Сейчас их разыскивают, чтобы задержать.

До этого в Уфе на оптовой базе произошла драка с участием 20 человек. В результате в больницу попали шесть человек.

Ранее в Орске четверых мигрантов задержали за массовую драку на закупочной базе.