Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Массовая драка местных жителей с мигрантами под Иваново попала на видео

Mash: под Иваново мигранты с обувной фабрики подрались с местными жителями

Под Иваново произошла массовая драка между работающими на обувной фабрике мигрантами и местными жителями. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в Приволжске. Сотрудники обувной фабрики «Союз-обувь», расположенной в Волгореченске Костромской области, подрались с местными жителями. В массовой драке приняли участие 23 человека.

По предварительным данным, конфликт между двумя компаниями мог произойти в местном баре. По факту произошедшего возбудили уголовное дело о хулиганстве. Личности всех участников массовой драки уже установлены. Сейчас их разыскивают, чтобы задержать.

До этого в Уфе на оптовой базе произошла драка с участием 20 человек. В результате в больницу попали шесть человек.

Ранее в Орске четверых мигрантов задержали за массовую драку на закупочной базе.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий