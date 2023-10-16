В РСТ сообщили о возвращении туристов из Израиля в Россию

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин на пресс-конференции в ТАСС сообщил, что все организованные туристы, приобретавшие туристический продукт в комплексе, 15 октября вернулись из Израиля в Россию.

«Именно организованные пакетные туристы, которые приобретали в комплексе турпродукт, вчера вернулись в Россию все. Это было чуть больше 100 человек», — сказал он.

10 октября Ассоциация туроператоров России (АТОР) заявляла, что организованные туристы вернутся из Израиля в ближайшие две недели.

До этого директор по связям с общественностью компании «Интурист» Дарья Домостроева сообщала, что опасности для российских туристов в Египте, который граничит с Израилем и сектором Газа, нет.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ еврейское государство начало операцию против боевиков под названием «Железные мечи».

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант пообещал, что «небывалый ответ» сектору Газа запомнят на 50 лет.