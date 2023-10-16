Живого таракана извлекли врачи из уха россиянки

В видновскую больницу обратилась женщина с жалобами на постоянный шум в ухе и ощущение инородного тела. Об этом сообщает Минздрав Московской области.

Причиной неприятных ощущений стал живой таракан, как насекомое оказалось в ухе — женщина не помнила. Насекомое удалили с помощью инструментов.

«Извлечение насекомого прошло без осложнений. Барабанная перепонка и слуховой проход не были повреждены», — рассказала заведующая оториноларингологическим отделением Кристина Таджикулова.

Пациентка выписана на амбулаторное лечение. Медики напоминают, что удалять инородные тела из ушей самостоятельно крайне нежелательно, велик риск протолкнуть их еще глубже и повредить барабанную перепонку, что повлечет за собой необратимые проблемы со слухом.

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