Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Хирург пригрозил бортпроводнице расправой при помощи ножниц на рейсе Уфа — Тюмень

На рейсе Уфа — Тюмень пьяный хирург пригрозил бортпроводнице расправой

close
100%
Depositphotos

Пьяный хирург пригрозил бортпроводнице Utair расправой при помощи ножниц на рейсе УфаТюмень. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По данным Telegram-канала, инцидент произошел 14 октября. Нетрезвый хирург сел в самолет до Тюмени и начал ругаться с бортпроводницей. Пассажир достал ножницы, зажимы, щипцы и начал угрожать сотруднице авиакомпании расправой.

После посадки самолета мужчину задержали. Выяснилось, что он ранее был судим за мошенничество. Сейчас в произошедшем разбираются сотрудники транспортной полиции. За нарушение врачебной этики на доктора составили административный протокол, сообщает Mash Batash.

До этого пьяный пассажир рейса БангкокМосква попытался заколоть соседа вилкой. После посадки самолета дебошира задержали.

Ранее россиянин после ссоры с женой устроил дебош на борту самолета.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий