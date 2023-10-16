Хирург пригрозил бортпроводнице расправой при помощи ножниц на рейсе Уфа — Тюмень

Пьяный хирург пригрозил бортпроводнице Utair расправой при помощи ножниц на рейсе Уфа — Тюмень. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По данным Telegram-канала, инцидент произошел 14 октября. Нетрезвый хирург сел в самолет до Тюмени и начал ругаться с бортпроводницей. Пассажир достал ножницы, зажимы, щипцы и начал угрожать сотруднице авиакомпании расправой.

После посадки самолета мужчину задержали. Выяснилось, что он ранее был судим за мошенничество. Сейчас в произошедшем разбираются сотрудники транспортной полиции. За нарушение врачебной этики на доктора составили административный протокол, сообщает Mash Batash.

До этого пьяный пассажир рейса Бангкок — Москва попытался заколоть соседа вилкой. После посадки самолета дебошира задержали.

Ранее россиянин после ссоры с женой устроил дебош на борту самолета.