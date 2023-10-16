Курский мэр рассказал о домах, поврежденных при атаке дронов

Мэр Курска Игорь Куцак на оперативном совещании сообщил, что в Курске пять домов пострадали в результате попытки атаки 18 БПЛА на регион, передает ТАСС.

По его словам, всего поступило 28 сообщений разной направленности.

«По всем адресам комиссионно проведено обследование, пообщались с жителями», — сказал Куцак.

Он уточнил, что устранением последствий падения обломков в пяти домах займется фонд капитального ремонта.

15 октября губернатор Курской области Роман Старовойт сообщал, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 12 беспилотных летательных аппаратов, запущенных Вооруженными силами Украины (ВСУ).

5 октября глава администрации Рыльского района Курской области Андрей Белоусов сообщил, что в нескольких школах Рыльска в Курской области отменили занятия из-за того, что утром город подвергся обстрелу кассетными боеприпасами со стороны Украины. Он призвал родителей проконтролировать нахождение детей дома и сообщать о повреждениях своего имущества по телефону 112.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.