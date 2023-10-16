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В Москве на АЗС нашли предмет, похожий на гранату

360tv: в Москве на АЗС найден предмет, похожий на гранату

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Depositphotos

На АЗС в районе Волоколамского шоссе в Москве нашли предмет, похожий на гранату. Об этом сообщает Telegram-канал 360tv.

«Предмет, похожий на гранату, нашли на АЗС в районе Волоколамского шоссе в Москве — напротив ТЦ «Вегас», сообщил наш источник», — говорится в сообщении.

По данным Telegram-канала, на место выехали экстренные службы, но предмет оказался муляжом.

До этого Telegram-канал Mash сообщал, что аэропорт Оренбурга имени Ю.А. Гагарина полностью эвакуировали из-за военнослужащего с гранатой в багаже. Всего из здания вывели 150 человек.

Прибывшие взрывотехники установили, что боеприпас — обыкновенный муляж. Военнослужащий объяснил, что купил гранату в военном магазине своей части за 1200 рублей и вез как сувенир.

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