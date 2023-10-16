Зоозащитники заявили о внезапном исчезновении бродячих животных в российских городах

Активисты рассказали о массовом исчезновении бродячих животных в нескольких российских регионах. Об этом сообщают «Новые известия».

По данным СМИ, волонтеры из Карелии заявили, что в одном из районов Беломорска были найдены истощенные тела собак. Их обнаружили лежащими прямо вдоль дорог. Вероятно, их туда отвозят целенаправленно. При этом местные жители утверждают, что некоторые из обнаруженных там животных еще живы к моменту вывоза за пределы населенных пунктов. Владельцы собак отметили, что среди тел, оставленных на обочинах, нашлись и тела домашних питомцев, пропавших ранее. После этого в социальных сетях призвали не отпускать собак на самовыгул.

Аналогичная ситуация с исчезновением животных произошла и в Югре.

Так, Нижневартовск был, по мнению зоозащитников, фактически зачищен от бездомных собак к приезду губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Натальи Комаровой.

«Негуманным жестоким образом были зачищены улицы и промзоны нашего города от бездомных животных», — отметила представительница благотворительного фонда «Живи» Лилия Кузнецова на встрече с чиновницей. Та же в ответ попросила активистку не связывать произошедшее с ее визитом в город и тут же заявила, что к 2025 году в ХМАО не должно остаться бездомных животных.

Как пишет 86.ru, жители Пыть-Яха считают виновными в расправах над беспризорными животными местную компанию «Шанс», которая уже более года исполняет муниципальные контракты об отлове.

Ранее Госдума наделила регионы РФ правом определять порядок обращения с бездомными животными.