Облачная погода и до 9° ожидается в Москве в понедельник

По данным Гидрометцентра России, в понедельник в Москве ожидается облачная погода и небольшой дождь. Температура днем будет колебаться от 7 до 9 градусов тепла, а ночью ожидается до +4°C. Ветер будет дуть северо-западным и западным направлением со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление составит около 739 мм ртутного столба. Об этом сообщает ТАСС.

В Подмосковье в понедельник температура будет варьироваться от +5°C до +10°C. В ночь на вторник возможно понижение температуры до 0 градусов.

Ранее стало известно, что заморозки придут в Москву со среды.

Накануне москвичам назвали самое подходящее время для смены летней резины.

До этого автоэксперт Дмитрий Афонин говорил, что при решении заменить летнюю резину на зимнюю следует ориентироваться не только на погоду, но и на место эксплуатации автомобиля. Он также призвал учитывать тип летней резины, установленной на колесах.

Ранее врач назвала заболевания, которые могут обостряться в холодное время года.