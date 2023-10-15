Гладков рассказал о состоянии раненой супруги журналиста Sputnik

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил в своем Telegram-канале, что восстановление супруги журналиста Sputnik Хайбара Акифи — Олеси, пострадавшей при атаке Вооруженных сил Украины на Белгород, займет полгода.

Он отметил, что еще два человека получили серьезные ранения после обстрела и находятся в больницах.

«У Олеси Игоревны очень сложный перелом костей голени, переломы двух костей таза и остистого отростка поясничного позвонка», — рассказал глава региона.

По его словам, после операции врачи сообщают о положительной динамике в состоянии женщины, но оно «все еще оценивается как стабильно тяжелое». Восстановление может занять длительный период, отметил Гладков.

«Не менее полугода – необходимо фактически заново научиться ходить», — уточнил губернатор.

Ранее сообщалось, что раненными при ударе украинского беспилотника в районе Белгорода оказались 29-летний журналист афганской редакции Sputnik Хайбар Акифи его жена Олеся. Они в настоящее время находятся в реанимации.

Гендиректор медиагруппы отметил, что делается все возможное, чтобы помочь семье, решается вопрос о перевозке раненых в Москву.

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