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Правозащитники ФРГ заявили об ужасающей ситуации в секторе Газа

Правозащитники Medico International заявили об ужасающей ситуации в секторе Газа

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Hatem Ali/AP

Правозащитная организация Medico International и католическая организация помощи Misereor из Германии заявили об ужасающей ситуации в секторе Газа, сообщает Bild.

«Из того, что мы слышим от наших партнерских организаций, мы знаем, что ситуация ужасающая», — сказал представитель Medico International Цафрир Коэн.

По его словам, система здравоохранения, электро- и водоснабжение в секторе Газа «полностью рухнули».

Ранее глава земельной группы Христианско-социального союза (ХСС) в бундестаге Александер Добриндт из-за эскалации палестино-израильского конфликта предложил ужесточить наказание за антисемитские и антиизраильские высказывания.

По его словам, каждый, кто принимает участие в демонстрациях в поддержку радикального палестинского движения ХАМАС, должен быть заключен в тюрьму на срок не менее шести месяцев.

Также он выступил за то, чтобы лица, не поддерживающие право Израиля на существование, не имели возможность получить убежище или другой статус защиты в Германии.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.

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