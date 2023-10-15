Свыше 1000 человек могут находиться под обломками обрушившихся зданий в Газе

Более 1000 человек могут находиться под обломками обрушившихся зданий в Газе, сообщает телеканал Al Hadath.

«Свыше тысячи человек пропали без вести под обломками разрушенных зданий в секторе Газа», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что задача авиаударов по сектору Газа подразумевает подготовку к потенциальной наземной операции Израиля в палестинском анклаве, заявил командующий Военно-воздушными силами (ВВС) Израиля генерал-майор Томер Бар.

По информации Бара, на данный момент Израиль устраняет как можно больше угроз на земле и в небе.

Военачальник подчеркнул, что в настоящее время делается все необходимое для подготовки возможной наземной атаки.

До этого бывший премьер-министр еврейского государства Эхуд Барак говорил, что Израиль может прекратить деятельность ХАМАС в Газе лишь за счет операции сухопутных сил, дипломатический подход тут не поможет. Он подчеркнул, что еврейское государство уважает международное право и будет его соблюдать при возможной наземной операции в Газе.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант пообещал, что «небывалый ответ» сектору Газа запомнят на 50 лет.