Дерматолог назвал опасный симптом, указывающий на онкологию

Возникновение раздражений на коже, похожих на бугорки восковидного цвета, или появление участков красной чешуйчатой кожи может указывать на рак кожи, предупредил французский дерматолог из Университетской клиники Ниццы доктор Тьерри Пассерон в беседе с британской газетой Daily Mail.

«Меланома больше не является основной причиной смертности от рака кожи», — указал он.

Согласно информации врача, появление подобных высыпаний поначалу выглядит безобидно, однако распространенность онкологии и вероятность летального исхода с такими признаками достаточно высокая.

«Немеланомные раковые заболевания кожи, такие как базальноклеточный рак и плоскоклеточный рак, составили более трех четвертей всех случаев рака кожи в 2020 году и привели к почти 64 000 летальным исходам во всем мире», — указывается в статье.

До этого исследователи из Университета Южной Австралии выяснили, что гольфисты подвергаются повышенному риску развития рака кожи по сравнению с остальным населением. Оказалось, что у каждого четвертого игрока в гольф была диагностирована меланома.

Ранее дерматологи назвали вид рака кожи, который опаснее меланомы.