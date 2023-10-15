Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Дерматолог назвал опасный симптом, указывающий на онкологию

Daily Mail: бугорки или красная чешуйчатая кожа может указывать на онкологию

close
100%
Shutterstock

Возникновение раздражений на коже, похожих на бугорки восковидного цвета, или появление участков красной чешуйчатой кожи может указывать на рак кожи, предупредил французский дерматолог из Университетской клиники Ниццы доктор Тьерри Пассерон в беседе с британской газетой Daily Mail.

«Меланома больше не является основной причиной смертности от рака кожи», — указал он.

Согласно информации врача, появление подобных высыпаний поначалу выглядит безобидно, однако распространенность онкологии и вероятность летального исхода с такими признаками достаточно высокая.

«Немеланомные раковые заболевания кожи, такие как базальноклеточный рак и плоскоклеточный рак, составили более трех четвертей всех случаев рака кожи в 2020 году и привели к почти 64 000 летальным исходам во всем мире», — указывается в статье.

До этого исследователи из Университета Южной Австралии выяснили, что гольфисты подвергаются повышенному риску развития рака кожи по сравнению с остальным населением. Оказалось, что у каждого четвертого игрока в гольф была диагностирована меланома.

Ранее дерматологи назвали вид рака кожи, который опаснее меланомы.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий