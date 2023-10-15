В Тюмени разыскивают пропавшего подростка

В Тюмени уже два дня разыскивают пропавшего 14-летнего Игоря Семенова, который пошел в пятницу, 13 октября, на учебу в лицей и не вернулся. Об этом сообщает локальный новостной портал 72.RU со ссылкой на маму юноши.

По словам матери, он был одет в черную осеннюю куртку с большой светлой надписью на спине, синие брюки, серую шапку и шарф, на ногах были красно-белые кроссовки.

Как пишет портал, к поискам мальчика уже подключились полицейские.

В конце сентября в Нижегородской области спасатели отыскали мальчика, который сбежал из дома. Выяснилось, что 13-летний мальчик ушел из дома в селе Белышево после ссоры с родителями. Он направился в лес и пробыл там до самого вечера, пока его не нашли спасатели.

Ребенок устроился на ночлег под деревом. Спасателям удалось заметить сбежавшего благодаря светоотражающим элементам на его куртке. Когда мальчика нашли, он замерз так сильно, что едва мог говорить.

Ранее в поисковом отряде «Прорыв» сообщили, что в Екатеринбурге уже больше недели пытаются найти 14-летную школьницу Дану Власову.