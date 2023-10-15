Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

СК проверит видео с избиением мигрантами людей в Петербурге

Бастрыкин поручил доложить о нападениях мигрантов в Петербурге

close
100%
«Baza»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Baza»

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить видео, на котором людей в Петербурге избивают мигранты, сообщила пресс-служба СК.

«Председатель СК России поручил исполняющему обязанности руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Бобкову О. В. возбудить уголовное дело и представить доклад», — сообщили в ведомстве.

Telegram-канала Baza сообщал, что компания неизвестных избивает прохожих в Петербурге и выкладывает ролики с избиением в сеть. На видео группа молодых людей в различных местах в Санкт-Петербурге нападает на прохожих и оскорбляет их. Чаще всего нападения происходят возле метро и в торговых центрах.

МВД МЕДИА сообщило, что полицейские уже проверяют контент, обнаруженный в открытом доступе. Правоохранители устанавливают личности фигурирующих на видеозаписи молодых людей. Кроме того, приняты меры к их задержанию.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге группа подростков нападала на людей в общественных местах.

Ранее под Петербургом шестерых молодых людей задержали за разбой в подъезде жилого дома.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий