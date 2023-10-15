СК проверит видео с избиением мигрантами людей в Петербурге

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить видео, на котором людей в Петербурге избивают мигранты, сообщила пресс-служба СК.

«Председатель СК России поручил исполняющему обязанности руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Бобкову О. В. возбудить уголовное дело и представить доклад», — сообщили в ведомстве.

Telegram-канала Baza сообщал, что компания неизвестных избивает прохожих в Петербурге и выкладывает ролики с избиением в сеть. На видео группа молодых людей в различных местах в Санкт-Петербурге нападает на прохожих и оскорбляет их. Чаще всего нападения происходят возле метро и в торговых центрах.

МВД МЕДИА сообщило, что полицейские уже проверяют контент, обнаруженный в открытом доступе. Правоохранители устанавливают личности фигурирующих на видеозаписи молодых людей. Кроме того, приняты меры к их задержанию.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге группа подростков нападала на людей в общественных местах.

Ранее под Петербургом шестерых молодых людей задержали за разбой в подъезде жилого дома.