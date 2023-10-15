В трех областях Украины объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена в трех регионах восточной и северной Украины, сообщается на официальном ресурсе для оповещения населения.

Сирены звучат в Днепропетровской, Харьковской и Черниговской областях.

13 октября в трех регионах Украины была объявлена воздушная тревога, сообщает ресурс оповещения граждан министерства цифровой трансформации республики.

Сирены звучат в Сумской, Черниговской и Харьковской областях.

Кроме того, на карте отмечена красным территория Луганской области, находящаяся под контролем Киева.

Ночью 13 октября тревога объявлялась в Днепропетровской и Николаевской областях Украины.

Сообщалось также о взрыве в Криворожском районе Днепропетровской области Украины.

До этого мэр украинского Николаева Александр Сенкевич заявлял о взрывах и воздушной тревоге в городе. Согласно данным украинских СМИ, в ВВС сообщили об угрозе применения баллистики в Николаевской, Кировоградской, Одесской и Херсонской областях.

Ранее стало известно, почему украинские беженцы в Британии вынуждены возвращаться домой.