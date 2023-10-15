Конфликт между украинскими наемниками и военнослужащими Суданских Вооруженных сил перерос в перестрелку, в результате которой погибли восемь наемных военных с Украины и десять суданцев. Об этом сообщает локальный новостной портал Al-Mashhad Al-Yemeni.

Согласно информации издания, стрельба произошла на военной базе Вади Сейдна в столице Судана — Хартуме. Конфликт разгорелся после того, украинские бойцы поддержали массированные бомбардировки Израиля по сектору Газа.

Других подробностей не приводится.

В августе военно-дипломатический источник заявил, что служба внешней разведки Великобритании MI6 подготовила к отправке в Африку диверсионно-карательный отряд из 100 боевиков украинских нацформирований. По его словам, отряд был сформирован для противодействия развитию сотрудничества стран Африки и России.

Накануне военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил об отъезде подразделения с иностранными наемниками из Харькова.

Ранее армия Судана сообщила о взятии под контроль штабов СБР в Омдурмане.