Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Израильский Сдерот рядом с сектором Газа эвакуирован на две трети

Times of Israel: примерно две трети жителей израильского Сдерота эвакуировались

close
100%
Ronen Zvulun/Reuters

Заместитель мэра израильского города Сдерот Элад Калими заявил, что, согласно его данным, около двух третей жителей города уже эвакуировались, пишет издание Times of Israel.

Сдерот с населением более 27 тысяч расположен недалеко от сектора Газа, До этого мэр города призывал военных провести эвакуацию жителей.

«По оценкам Калими, примерно две трети из 30 тысяч жителей города уже эвакуировались, а большинство из оставшихся жителей покинут город сегодня», — говорится в публикации.

По его оценке, около 10% жителей останутся в городе по собственному выбору, или из-за трудностей.

Также заместитель главы города заявил, что с момента начала нападения на Израиль со стороны ХАМАС город пострадал от 75 прямых попаданий ракет.

14 октября бригады «Аль-Кудс» (военное крыло «Исламского джихада» (организация запрещена в России)) заявили, что наносят ракетные удары по городам Ашкелон и Сдерот, а также по кибуцу Зиким на юге Израиля.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий