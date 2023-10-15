Израильский Сдерот рядом с сектором Газа эвакуирован на две трети

Заместитель мэра израильского города Сдерот Элад Калими заявил, что, согласно его данным, около двух третей жителей города уже эвакуировались, пишет издание Times of Israel.

Сдерот с населением более 27 тысяч расположен недалеко от сектора Газа, До этого мэр города призывал военных провести эвакуацию жителей.

«По оценкам Калими, примерно две трети из 30 тысяч жителей города уже эвакуировались, а большинство из оставшихся жителей покинут город сегодня», — говорится в публикации.

По его оценке, около 10% жителей останутся в городе по собственному выбору, или из-за трудностей.

Также заместитель главы города заявил, что с момента начала нападения на Израиль со стороны ХАМАС город пострадал от 75 прямых попаданий ракет.

14 октября бригады «Аль-Кудс» (военное крыло «Исламского джихада» (организация запрещена в России)) заявили, что наносят ракетные удары по городам Ашкелон и Сдерот, а также по кибуцу Зиким на юге Израиля.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.