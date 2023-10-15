В Ан-12, летевшем из Сызрани в Петербург, произошло замыкание проводки

На борту военно-транспортного самолет Ан-12, которые следовал из Сызрани в Санкт-Петербург, произошло возгорание над Самарской областью. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

По информации издания, самолет получилось удачно посадить.

Самолет удалось безопасно посадить. Известно, что инцидент произошел в районе 17.00 14 октября.

Установлено, что наблюдалось задымление в кабине.

«Предварительная причина — замыкание проводки. Опытный экипаж решил не объявлять сигналы срочности и бедствия», — уточнили источники канала.

В результате Ан-12 пришлось вернуться в Сызрань через 15-20 минут после начала полета.

Официальная причина происшествия на борту воздушного судна не приводится.

В конце августа стало известно, что два самолета Ил-76 загорелись после атаки беспилотников в Пскове. В ликвидации последствий принимали участие 21 единица техники и 65 человек.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.