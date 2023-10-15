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Москвич разозлился на сына за то, что он не сделал уроки, и заявил на него в полицию

Житель Москвы вызвал полицию, не справившись с воспитанием сына-геймера

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Depositphotos

В Москве правоохранители задержали мужчину, который «воспитывал» сына, угрожая тому полицией из-за невыполненных домашних заданий. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Житель Северного Медведково набрал 02 и заявил оператору, что его сын бросается на него с ножом. Спустя некоторое время в квартиру семьи прибыли полицейские.

Тут же выяснилось, отец пытался заставить ребенка сделать домашнее задание, а тот вместо этого играл на компьютере несколько часов подряд. В какой-то момент родитель повысил голос, и школьник от обиды заявил, что позвонит в полицию. Тогда взрослый решил обратиться к правоохранителям сам.

В итоге стражи порядка забрали мужчину в отдел и провели с ним беседу о недопустимости ложных вызовов.

Ранее россиянин обвинил свою жену в краже денег и документов и сам стал фигурантом уголовного дела.

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