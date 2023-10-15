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Москвич приковал жену наручниками в караоке в центре столицы

Shot: в караоке в центре Москвы мужчина приковал жену наручниками

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Depositphotos

Помощь спасателей потребовалась москвичке в караоке-баре на Земляном валу, ее приковал наручниками супруг. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Пара москвичей отдыхала в караоке, супруги веселились всю ночь и решили уединиться в кабинке. Мужчина достал наручники и сковал ими руки жены, однако выяснилось, что ключ от них он забыл дома.

Освободить супругу у москвича не вышло, пришлось обращаться за помощью к спасателям, которые сняли наручники с запястий женщины.

Ранее в Дагестане мужчина приковал к себе жениха и забыл ключ от наручников.

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