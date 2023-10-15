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Врач рассказала, как восстановить силы после простуды

Терапевт Кашух: вернуть силы после болезни помогут спорт, медитация и самомассаж

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Shutterstock

Терапевт Екатерина Кашух рассказала, что вернуть силы после простуды помогут спорт, снижение уровня стресса и самомассаж. Об этом пишет RT.

По словам Кашух, для восстановления сил после болезни важно следовать указаниям врача, чтобы она не осталась недолеченной. После выздоровления для восстановления работоспособности полезно постепенное возвращение к физическим нагрузкам, самомассаж конечностей, шеи и плечей, а также снижение стресса с помощью медитации и дыхательных практик. Также терапевт призвала не забывать о витаминах, особенно витамине C, а также употреблять достаточное количество воды.

До этого стало известно, что Минздрав РФ намерен убрать рекомендации по назначению антибиотиков при ОРВИ.

В министерстве предлагают полностью отказаться от назначения антибиотиков широкого спектра действия при ОРВИ. В новой редакции проекта чиновники от здравоохранения прописали только рекомендации по назначению антивирусных препаратов и существенно расширили их список по сравнению с тем, что было в предыдущем приказе.

Ранее ученые опровергли миф о кофеине.

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