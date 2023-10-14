Онколог назвал симптом, который может стать «первым звоночком» рака

Врач-онколог, хирург Иван Карасев рассказал о симптоме, который может стать первым предвестником развития рака. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, одним из главных предвестников развития рака являются болевые ощущения. Он призвал не терпеть длительную головную боль, которая не проходит после принятия препаратов. Другим симптомом развития рака может быть нарушения работы ЖКТ и изменения кожного покрова.

Карасев утверждает, что при раке первой стадии симптомы можно не заметить или принять за сигналы о другом недомогании.

Он подчеркнул, что следует «играть на опережение» — заниматься профилактикой развития заболевания. Врач предложил перестать пить, курить и начать заниматься спортом.

До этого врач-хирург, онколог-маммолог медицинского центра «СМ-Клиника» Анна Игнатенко рассказала, что после рака молочной железы на стадии ремиссии женщина может забеременеть и выносить ребенка.

По ее словам, перед началом лечения заболевания пациентке предлагают заморозить яйцеклетки, которые в дальнейшем можно использовать в программе вспомогательной репродукции.

Ранее ученые установили вещество, помогающее замедлить набор веса и улучшить здоровье.