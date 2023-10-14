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Российский кандидат в депутаты совратил трех подростов в соцсетях

Shot: ивановский кандидат в депутаты Жильцов совратил трех подростков в соцсетях

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Телеграм-канал «SHOT»

Кандидат в депутаты из Ивановской области Кирилл Жильцов совратил трех подростков в соцсетях. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По информации Telegram-канала, 38-летний политик зарегистрировался в соцсетях под именем Михаил Иванов. С фальшивого аккаунта с декабря 2020 года по март 2021 года депутат писал трем несовершеннолетним девушкам. Двум из них было 16 лет, одной — 17 лет.

Жильцов утверждает, что не призывал подростков к сексу, сообщает Shot. Депутат писал девушкам сообщения непристойного содержания и просил продемонстрировать половые органы.

Жильцову предъявили обвинение по статье о развратных действиях в отношении несовершеннолетних. Сейчас он задержан.

Ранее в Иркутске задержали психически нездорового мужчину, заманивавшего к себе подростков.

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