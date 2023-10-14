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Осужденный на 12 лет россиянин сбежал из колонии за год до освобождения

Shot: осужденный сбежал из колонии под Тверью за год до освобождения

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Телеграм-канал «SHOT»

Из колонии под Тверью за год до освобождения сбежал осужденный на 12 лет мужчина. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел 13 октября. Во время утренней проверки в колонии не досчитались 41-летнего россиянина, осужденного за кражу и незаконное хранение оружия в 2012 году. Мужчина должен был освободиться через год, но сбежал. Теперь срок лишения свободы будет увеличен, отмечает Shot.

Сбежавший во время отбывания срока демонстрировал примерное поведение, сообщает Telegram-канал. В связи с этим его перевели в колонию-поселение во Ржеве и дали разрешение свободно выходить в город. Сейчас его разыскивают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее сбежавшего в день освобождения заключенного задержали в Иркутске.

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