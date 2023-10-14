Осужденный на 12 лет россиянин сбежал из колонии за год до освобождения

Из колонии под Тверью за год до освобождения сбежал осужденный на 12 лет мужчина. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел 13 октября. Во время утренней проверки в колонии не досчитались 41-летнего россиянина, осужденного за кражу и незаконное хранение оружия в 2012 году. Мужчина должен был освободиться через год, но сбежал. Теперь срок лишения свободы будет увеличен, отмечает Shot.

Сбежавший во время отбывания срока демонстрировал примерное поведение, сообщает Telegram-канал. В связи с этим его перевели в колонию-поселение во Ржеве и дали разрешение свободно выходить в город. Сейчас его разыскивают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее сбежавшего в день освобождения заключенного задержали в Иркутске.