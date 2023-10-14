Сочинский порт работает согласно графику на фоне данных об уничтожении БПЛА ВСУ

Морской торговый порт города Сочи работает штатно после атаки БПЛА в Черном море, заявил РИА Новости гендиректор порта Юрий Владимиров.

Жертв и разрушений при падении сбитых беспилотников нет.

«Все штатно, без изменений», — сказал он.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Сочи утром 14 октября временно ограничили полеты из-за атаки БПЛА. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме.

Средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Черным морем около Краснодарского края, сообщает Минобороны России.

До этого два неопознанных беспилотных летательных аппарата парализовали работу аэропорта в Астрахани.

Утром 9 октября к правоохранителям обратился руководитель центра полетов воздушной гавани. Он рассказал, что на расстоянии 50 км в юго-западном направлении заметили летящий в сторону взлетной полосы БПЛА. Почти сразу после этого обнаружили еще один дрон в 90 км от аэропорта.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.