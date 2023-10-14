МЧС ищет пропавших на юге Сахалина охотников

На Сахалине во время охоты на озере Тунайча пропали двое мужчин. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ по региону.

По информации МЧС, пропавшие охотники выехали на озеро в Корсаковском районе 11 октября. Последний раз на связь с родственниками мужчины выходили октября. После запроса из ОМВД 14 октября их начали искать.

На место поисков охотников направилась группа спасателей ПСО имени В.А. Полякова. Пропавших мужчин сейчас ищут три человека и две единицы техники.

До этого в Вологодской области нашли мать и двоих ее детей, которые неделю блуждали в лесу. Женщина решила показать несовершеннолетним края, где выросла. Вместе они отправились в деревню, которой уже нет на карте, но обратной дороги найти не смогли.

Ранее собаки спасли заблудившуюся в лесу двухлетнюю девочку.