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Эксперт назвал способы экономии на ЖКУ

Склянчук: экономия на оплате ЖКУ начинается с оценки эффективности бытовой техники

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Алексей Сухоруков/РИА Новости

Аналитик «Народного фронта» Павел Склянчук заявил газете «Известия», что экономию на оплате ЖКУ следует начать с оценки энергоэффективности бытовой техники.

Во многих городах после 23:00 включается ночной тариф, поэтому заряжать гаджеты и пользоваться стиральной машиной лучше ночью, отметил он.

Ранее сообщалось, что повышение порога размера платежей за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) без идентификации может быть разумной мерой. Об этом заявила депутат Госдумы Светлана Бессараб.

Инициатива может быть разумна, так как цены за ЖКУ «неуклонно растут», считает Бессараб.

Само по себе введение порога при оплате ЖКУ без идентификации депутат объяснила требованиями безопасности. Так, исключаются ситуации, когда человек якобы случайно вносит средства на чужой «коммунальный» счет, а затем просит их вернуть, обналичивая таким образом деньги, добытые нечестным путем.

Ранее россиянин выставил на продажу пятикопеечную монету за 70 млн рублей.

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