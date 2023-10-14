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Эндокринолог рассказала о вреде мюслей

Эндокринолог Ильина назвала мюсли вредным завтраком

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Depositphotos

Врач-эндокринолог Людмила Ильина рассказала, что мюсли и другие хлопья быстрого приготовления являются вредным вариантом завтрака, поскольку они не вызывают чувство насыщения и усваиваются слишком быстро. Об этом пишет RT.

Также вредным вариантом завтрака она назвала выпечку, сладости, энергетические и шоколадные батончики, которые вызывают «сахарный голод».

«Не стоит включать в свой завтрак свежевыжатые цитрусовые соки и фруктовые смузи. Это выжимка, лишенная клетчатки, с рекордным количеством фруктозы, излишки которой превращаются в жир, так что растолстеть на апельсиновом соке вполне себе реально», — рассказала Ильина, отметив, что обилие кислоты в таких соках может вызвать раздражение слизистой желудка.

Полезным завтраком она назвала цельнозерновые каши, киноа, яйца в виде омлета с овощами (либо всмятку), рыбу, морепродукты, нежирный творог и сыр.

До этого врач рассказала о самых опасных продуктах для завтрака.

Ранее фитнес-тренер рассказала, каким должен быть идеальный завтрак.

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