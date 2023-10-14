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Пять рейсов ушло на запасные аэродромы из-за ситуации с БПЛА над Черным морем у Кубани

Пять рейсов ушли на запасные аэродромы из-за дронов над Черным морем

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Shutterstock

Пять рейсов ушли на запасные аэродромы из-за ситуации с беспилотниками над Черным морем у Кубани, сообщает ТАСС.

С 7:25 мск аэропорт Сочи работает в штатном режиме. Рейсы принимаются и отправляются по расписанию.

Ранее в аэропорту Сочи ограничили полеты из-за атаки БПЛА.

Также Минобороны РФ сообщило, что ПВО уничтожили два украинских беспилотника возле Краснодарского края.

До этого сообщалось, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за последнюю неделю перехватили в небе 19 снарядов от ракетных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, «Ураган» и «Ольха». Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Министерства обороны РФ.

По данным ведомства, за указанный промежуток времени средствам защиты также удалось нейтрализовать две противокорабельные ракеты «Нептун» и 12 противорадиолокационных ракет HARM. Кроме того, в воздухе были перехвачены семь авиационных бомб JDAM.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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