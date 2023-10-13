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Власти Франции ввели режим террористической угрозы после атаки на лицей

Париж ввел режим террористической угрозы после атаки на лицей

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Pascal Rossignol/Reuters

Во Франции введен режим террористической угрозы после атаки на лицей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Agence France Press (AFP).

По данным агентства, соответствующее решение было принято после экстренного заседания совета безопасности, где председателем являлся президент Франции Эммануэль Макрон.

«Премьер-министр [Элизабет Борн] решила повысить уровень готовности плана Vigipirate до «террористической угрозы», — говорится в сообщении.

До этого во французском городе Аррас 20-летний выходец из Чечни напал на лицей Гамбетта с ножом. В результате один преподаватель получил смертельные ранения, еще два человека получили ножевые ранения. Злоумышленник ворвался в учебное учреждение около 11 часов по местному времени (12 мск) с криками «Аллах Акбар».

Происходящее сняли на телефон ученики лицея. На видео, которое распространилось в соцсетях, человек в серой куртке нападает на людей во дворе учебного заведения.

Ранее Жители Челябинска организовали патрули после случаев нападения на детей.

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