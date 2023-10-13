Под Челябинском ребенок, куривший на глазах у матери, попал на видео

В Златоусте в Челябинской области на видео попал ребенок, который курил вейп на глазах у матери. Женщину разыскивает полиция. Видео, сделанное, вероятно, из салона авто, опубликовал Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

На кадрах маленький ребенок стоит рядом с женщиной и дошкольником рядом с трамвайными путями. Мальчик общается с женщиной и одновременно курит вейп. Пользователи сети предположили, что гражданка приходится матерью двум детям, судя по манере ее общения.

Полиция города начала проверку по опубликованному ролику. Правоохранители попросили жителей, узнавших женщину, сообщить о ней в МВД.

Ранее в Воронеже девушка дала попробовать маленькому ребенку электронную сигарету.